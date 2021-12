Casa moderna? Come abbinare funzionalità e comfort

Secondo gli esperti di interior design per vivere al meglio all'interno di una casa moderna ci vuole organizzazione degli spazi e di ogni componente per assicurare sempre funzionalità e comfort.

Gli esperti di habitissimo.it hanno individuato alcune soluzioni da mettere in pratica che permettono di vivere al meglio la propria casa.

Nicchie in cartongesso - Possono essere messe in qualunque ambiente come elemento espositore e/o contenitore e possono essere enfatizzate con effetto luce o con carte da parati e/o rivestimenti.

Soluzioni filomuro - Le porte filomuro sono invisibili e non ingombrano. Si inseriscono bene sia in pareti in muratura che in cartongesso. Il filomuro in generale serve per realizzare scomparti invisibili, botole e mobili.

Porte scorrevoli - Le porte scorrevoli rappresentano un'ottima soluzione salvaspazio che permette di avere una connessione più stretta tra gli spazi adiacenti ed un ingombro ridotto.

Superfici in cemento resina - E' uno dei rivestimenti preferiti per le case moderne perchè può permettere, per esempio, di rinnovare un pavimento senza demolirlo, avere un rivestimento continuo di superfici orizzontali e verticali del bagno, rivestire un'area esterna o decorare una parete.

Separazioni in vetro - Le pareti vetrate sono soluzioni utilizzate per dividere ambienti ma senza separarli del tutto perchè continua a passare la luce e c'è una continuità visiva. I modelli più decorativi sono sicuramente quelli in stile industriale con profili in ferro.

Controsoffitto - Rappresentano una soluzione per nascondere alla vista impianti ed apparecchi d'illuminazione. Si possono far passare impianti di climatizzazione, si possono incassare faretti ed anche realizzare piccoli ripostigli.

Armadi a muro - Realizzati su misura, si adattano allo spazio a disposizione e lo riempiono del tutto anche in presenza di ostacoli (pilastri o diverse altezze). E' un qualcosa di utile in ogni ambinete della casa. E' molto economico perchè può essere realizzato in cartongesso senza bisogno di spalle o schienali perchè si utilizzano le pareti.

Lavanderia - La sua presenza assicura comodità nella gestione quotidiana della casa. Deve essere però perfettamente funzionale ed avere quindi spazio a sufficienza per ospitare lavatrice, asciugatrice, stendibiancheria e spazio per stirare.

Impianto domotico - Per avere un controllo totale della propria casa si può fare installare un impianto domotico attraverso il quale controllare illuminazione, impianti di sicurezza, gestione della temperatura.