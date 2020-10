Sulla Catania-Messina si sostituiscono i cordoli in cattivo stato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuovi interventi del Consorzio Autostrade Siciliane per migliorare e mettere in sicurezza la Messina Catania. Da oggi, venerdì 23 ottobre, si lavorerà in entrambe le direzioni anche per il ripristino e la manutenzione delle barriere e dei cordoli ammalorati in corrispondenza dei viadotti Fago, Tagliaborse I-II-III e del sottopasso della strada provinciale 49/I. Fino al 21 aprile del prossimo anno, vigerà in entrambe le direzioni la parzializzazione del tratto compreso tra il km 61,780 e il km 55,076, mediante una chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso. Per la sicurezza di tutti i viaggiatori si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.