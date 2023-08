Bicarbonato di sodio: proprietà e modalità di utilizzo

Oltre ad essere un vaido alleato per la nostra digestione (viene usato per combattere gonfiore addominale, bruciore di stomaco ed acidità) il bicarbonato di sodio può essere utilizzato in tanti altri modi.

Vediamo quali sono nello specifico.

1. Alternativa versatile al lievito in polvere per far lievitare impasti dolci e salati (ne basteranno 6 grammi). Il segreto sta nella capacità di decomposizione quando viene mescolato con sostanze acide, liberando anidride carbonica e gassosa. Ovviamente per avere questo effetto deve essere combinato con ingredienti acidi (melassa, sciroppo d'acero, succo di limone, yogurt, aceto).

2. Insetticida per la cura delle piante: miscelare il bicarbonato di sodio con acqua fino ad ottenere un composto omogeneo. Un bicchiere di bicarbonato ogni dieci bicchieri di acqua. Il composto andrà spruzzato sulle piante ad intervalli regolari per prevenire l'insorgenza di parassati e malattie fungine.

3. Disinfettante: agisce come disinfettante naturale per la pulizia dei sanitari e delle superfici in cucina. Bisogna creare una pasta mescolando bicarbonato di sodio con acqua. Potrà essere applicata su lavandini, rubinetti, piastrelle, superfici per rimuovere macchie, batteri e cattivi odori. Può inoltre essere utilizzato per pulire gli elettrodomestici (forno a microonde).

4. Digestivo: basta sciogliere mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio in mezzo bicchiere di acqua a temperatura ambiente e bere quest soluzione per sentire dopo pochi minuti sollievo e leggerezza.