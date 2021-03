Rendere la casa pulita in 5 minuti? Ecco come fare

In casa, a maggior ragione se si ha poco tempo, spesso regna il disordine. E' però possibile, anche quando hai poco tempo, perchè per esempio c'è un ospite improvviso in arrivo, poter migliorare l'aspetto di qualunque stanza attraverso alcuni piccoli gesti.

Ecco quali secondo gli esperti di habitissimo.it.

Luminosità - La luce ha un forte impatto sull'ambiente, ragione per la quale è preferibile per fare cambiare aspetto alla stanza far entrare più luce naturale possibile attraverso l'apertura di tende, tapparelle. Consigliabile anche effettuare una pulizia rapida delle finestre.

Tempo limitato - Quando è troppo poco, va bene non fare attenzione a dove si mettono le cose, purchè ci sia lo spazio (cassetto o armadio) dove poterle infilare. E' chiaro che poi quando ci sarà più calma bisognerà sistemare le cose per bene e fare un po' di decluttering.

Simmetria - Avere oggetti e complementi fuori posto dà una forte sensazione di disordine (si pensi a sedie e tavolini spostati, plaid appoggiati dove capita, riviste aperte, tappeti che fanno le grinze). Tutto queste cose vanno allineate.

Sporco visibile - Il piano del tavolo, le briciole sulla penisola, i peli del gatto sul divano. Parliamo dei punti nei quali lo sporco si vede maggiormente. In questo caso per dare una prima sensazione di pulito sarebbe bene eliminare lo sporco da queste zone.

Odore - E' possibile in poco tempo posizionare nelle zone strategiche della casa o in quelle caratterizzate da un cattivo odore delle fragranze profumate o dei prodotti che eliminano gli odori. E' scientificamente provato che l'odore influenza le sensazioni e quindi un ambiente odoroso sembra anche più pulito.