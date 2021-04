Scope elettriche - I migliori modelli sul mercato

A tutti piace avere la casa in ordine ed è chiaro che negli ultimi anni a consentire un risultato soddisfacente sono sicuramente gli elettrodomestici.

Quello sicuramente più utilizzato perchè ci consente in poco tempo di eliminare lo sporco sui pavimenti o gli eventuali peli degli animali domestici è sicuramente la scopa elettrica.

Ne esistono oramai sul mercato di diversi tipi: con o senza filo, con o senza sacchetto, con tecnologia ciclonica o quelle particolarmente accessoriate.

Di sicuro, nello scegliere il modello giusto, bisogna prima di tutto tenere conto della potenza, della grandezza e del sistema di filtraggio.

Scopa elettrica - Consigli per l'acquisto

Peso - Occorre un apparecchio che sia facile da gestire e che non stressi eventualmente le nostre articolazioni quando lo utilizziamo troppo spesso. Nel caso in cui si abbia una casa piccola meglio inoltre scegliere un modello non troppo ingrombrante.

Spazzola - Bisogna sceglierne una che rimuove la polvere sotto ogni superfici ed anche sotto i mobili bassi.

Potenza ed alimentazione - Possono essere alimentate a batteria e con presa elettrica. Pur durando di meno, il modello a batteria è di utilizzo molto più costante e permette di muoversi senza avere l'ingombro dei fili. Le batterie possono essere a ioni di litio o a nichel: le prime hanno una potenza costante anche quando stanno per scaricarsi, le secondo riducono la capacità un po' alla volta e la loro carica diminuisce con l'utilizzo.

Con o senza sacchetto - Quella con è sicuramente più economica ed ha una capacità maggiore di contenere sporcizia ma impiega una maggiore energia per funzionare. Come se non bastasse i sacchetti se pieni devono essere sostituiti e rappresentano quindi un costo costante. Quelle senza sacchetto con serbatoio ciclonico hanno sicuramente una minore capienza ma sono semplici da svuotare e ci permettono di non venire a diretto contatto con la polvere.

Filtri - Esistono modelli nei quali i detriti di una certa dimensione restano impigliati in una twrama fitta ed un secondo filtro trattiene quelli di più piccole dimensioni. Esistono inoltre modelli nei quali c'è un terzo livello di filtri in grado di contenere anche micro particelle (particolarmente consigliato per le persone allergiche).

Accessori - Non devono mancare la spazzola per tappeti, la spazzola per parquet, la bocchetta a lancia e la bocchetta per imbottiti (ossia per i divani, sedie e materassi).

Dopo avervi guidato nella scelta, ecco, secondo il nostro punto di vista, quali sono attualmente i migliori modelli acquistabili sul mercato (ed anche online).

Rowenta Air Force - Parliamo di una scopa elettrica senza filo con spazzola motorizzata che illumina anche gli angoli più bui. Ha una batteria a litio con autonomia di 30 minuti ed un motore Power Boost che consente una pulizia profonda. Ha il vantaggio di avere molti accessori in dotazione ma pecca in quanto a consistenza perchè la plastica degli accessori non sembra essere molto resistente.

Hover - E' una scopa elettrica senza filo 2 in 1 dotata di una turbospazzola che consente di rimuovere in profondità i peli degli animali. Ha un'aspirabriciole integrato, una batteria a litio ricaricabile con una autonomia di 25 minuti. E' di facilissimo utilizzo ma secondo chi la acquista ha la pecca di non avere l'attacco al muro con carica automatica.

Ariete - Scopa elettrica con filo molto leggera che assomiglia a quelle classiche ma che invece ha alte prestazioni. E' possibile utilizzarla sia come aspirapolvere portatile che come scopa verticale. La sua tecnologia ciclonica elimina polveri, acari e batteri. Il filtro consente di trattenere le micro polveri ed è quindi un valido aiuto per le persone allergiche. Facile sia da usare che da posare (il serbatoio si rimuove in un attimo) ha secondo alcuni utenti che l'hanno acquistata la pecca del filo, che a volte risulta eccessivamente limitante.