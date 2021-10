Bonus domotica: in cosa consiste e come ottenerlo

La domotica consente di avere un controllo intelligente dell'ambiente domestico e migliorare la qualità della vita all'interno della propria casa.

Sono oramai innumerevoli le persone che amano aprire e/o chiudere le finestra, accendere e/o spegnere le luci senza alcuna fatica.

E tra le diverse agevolazioni fiscali di questo periodo è stato inserito anche un bonus dedicato proprio alla domotica.

Non parliamo di un'agevolazione fiscale ad hoc ma di qualcosa che fa parte del cosidetto econobonus, previsto per coloro che effettuano spese dirette al miglioramento energetico della casa.

Bonus domotica - In cosa consiste e beneficiari

- E' un'agevolazione del 65% sulle spese effettuate per acquistare questi sistemi di controllo domestico

- Può essere ottenuto come credito di imposta che viene erogato a rate attraverso la dichiarazione dei redditi, come sconto sulla fattura dei lavori o come cessione del credito di imposta a soggetti terzi

- fanno parte di questo tipo di bonus l'acquisto e l'installazione di dispositivi che servono a regolare le temperature, gli infissi, l'illuminazione, l'impianto di sorveglianza

- possono richiederlo coloro che sostengono le spese o sono proprietari degli immobili; il contribuente che ha conseguito il reddito d'impresa, gli enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale, istituti autonomi delle case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e chi esercita arti e professioni e gli imprenditori nel caso di immobili strumentali allo svolgimento della loro attività

- al momento il bonus è disponibile fino al 31 dicembre 2021

- come sovente accade per questo tipo di bonus i pagamenti devono essere effettuati con metodi tracciabili (bonifico per esempio) dove devono essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale di chi vuole la detrazione ed il codice fiscale dell'azienda che ha effettuato i lavori