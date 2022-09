Come nascondere i cavi della televisione

Gli amanti dell'ordine di sicuro si infastidiscono quando da dietro la televisione spuntano i fili. Ma per ovviare a questo problema basta mettere in pratica alcuni consigli.

Cosa serve

Fascette per il cablaggio - Si tratta di lacci realizzati in plastica dotati di una asola in cui inserire una delle estremità e legare insieme fili e cavi

Ferma cavi - Se la Tv è poggiata su un mobile sarà possibile acquistare i ferma cavi da parete ed ancorare i fili al muro (ci sono adesivi, a spillo, a morsetto)

Canaline - Si tratta di tubicini all'interno dei quali vanno inseriti i cavi e che, una volta inseriti, devono essere fissate al muro

Guaine nascondi cavi - Si possono usare quando si devono nascondere tanti cavi e la spina della corrente è lontana dalla televisione

Scatola portacavi - Prese, ciabatte o fili possono essere inseriti al suo interno e garantire un aspetto ordinato

Come nascondere i fili

Posizionato il televisore, occorre sistemare i fili. Se si utilizzano fascette per il cablaggio bisogna legare in modo ordinato i fili fino a realizzare una sorta di cilindro.

Se il televisore è poggiato su un mobile, si fanno passaare i fili da dietro e si utilizza un ferma cavi da muro. Se si vogliono rendere i cavi ancora più invisibili vanno fatti passare nelle zone coperte dal mobile (battiscopa o ai bordi delle pareti).

Se la Tv è distante dalla presa di corrente, vanno utilizzate le canaline: fissate a filo della parete o sul battiscopa con una colla specifica o con dei chiodini, coi cavi inseriti all'interno. Infine le canaline vanno chiuse con il loro coperchio. Per essere ancora più invisibili possono anche essere dipinte dello stesso colore della parete.

Se i cavi da nascondere sono veramente tanti la soluzione migliore è invece la guaina nascondi cavi.