Idrostufa: come funziona e quanto fa risparmiare

L'abbassarsi delle temperature comporta ovviamente l'azionamento in casa di caldaie, termosifoni e stufe.

Per quanto riguarda queste ultime c'è da sottolineare la presenza in commercio delle idrostufe: si tratta di apparechi alimentati a pellet che non producono aria calda, ma riscaldano l'acqua presente nei termosifoni o negli impianti a pavimento.

Possono essere installate in qualunque zona della casa (la cosa più facile è collegarle al collettore idraulico per far raggiungere tutti i termosifoni dell'impianto di riscaldamento) e non sono assolutamente pericolose per i bambini perchè sono fredde al tatto. Il calore si concentra solo sull'acqua e non sul resto dell'impianto.

La sua funzionalità varia a seconda della potenza della stufa e della potenza ceduta all'acqua. Nelle stanze piccole è possibile scaldare l'ambiente solamente con il calore emesso naturalmente dall'idrostufa.

Si tratta di un elemento 'green', perchè utilizza combustibili innovativi ed ecologici, che ha il vantaggio di poter riscaldare tutte le stanze della casa ed ottenere anche un risparmio in bolletta di circa il 50% in 12 mesi.

Possono essere inoltre considerate anche un elemento d'arredo da mettere al centro della casa o in altre zone per renderla calda ed accogliente allo stesso tempo.

