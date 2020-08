Piano cottura ad induzione: vantaggi e svantaggi

Le cucine moderne si caratterizzano per una attenzione maggiore al design ed alla domotica, per questo motivo si opta per il piano cottura ad induzione piuttosto che per i fornelli a gas.

Al posto dei fuochi troviamo una superficie liscia e lucida che si attiva creando un campo elettromagnetico. Grazie alle correnti elettriche che si formano all'interno di questo campo magnetico l'energia diventa calore e si limita al diametro della pentola che si inserisce.

Piano cottura ad induzione - Vantaggi

- sicurezza: l'assenza di fiamme è un vantaggio se ci sono bambini in casa ed il calore è sempre limitato al perimetro della pentola e non ci si può scottare

- pulizia e velocità: basta aspettare che il piano si raffreddi per pulirlo; si risparmia molto tempo grazie al fatto che il fornello si riscalda subito e non bisogna attendere così tanto tempo

- fuga di gas: non v'è alcun pericolo e non occorre creare fori che mettono in pericolo l'isolamento termico della stanza

- bolletta: poichè i tempi di cottura sono minori è minore anche il consumo di energia

Piano cottura ad induzione - Svantaggi

- costo: il costo d'acquisto è molto più elevato rispetto a quelli a gas

- potenza elettrica: se vengono usati più fornelli in contemporanea è necessario l'adeguamento della potenza della fornitura elettrica

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- pentole speciali: bisogna acquistare pentole ad alto contenuto ferroso per essere sicuri che si attacchino al fondo del piano cottura