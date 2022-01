Termostato intelligente - Quali vantaggi ed i modelli sul mercato

Non c'è dubbio sul fatto che i dispositivi intelligenti hanno reso più semplice la vita tra le mura domestiche perchè ci permettono di risparmiare sia tempo che energia.

Tra gli strumenti in questione rientra sicuramente il termostato intelligente, che permette di trovare ogni stanza alla temperatura che desideriamo con notevole e contestuale miglioramento della qualità della nostra vita.

Il termostato intelligente consente di controllare da remoto, sia in modalità wifi che tramite cavo ethernet il riscaldamento della nostra abitazione.

In questo modo possiamo avere un netto risparmio energetico perchè regoliamo la temperatura in ogni stanza. In quelli che sono poco vissuti si può decidere di azionare meno o non azionare il riscaldamento, diminunedo gli sprechi.

Termostato intelligente - I diversi modelli

Geolocalizzatore - Questo modello tiene sotto controllo il GPS del cellulare e conosce la nostra posizione. Così possiamo accendere i riscaldamenti quando stiamo per tornare a casa.

Funzione multistanza - Il termostato che ha questa funzione permette di impostare una differente temperatura a seconda della camesa (più o meno frequentata) della casa.

Programmazione flessibile - Con questa funzione si possono regolare i riscaldamenti per un periodi di tempo (un giorno, una settimana, un mese)

Modalità vacanza - Viene impostata una temperatura molto bassa. E' utile per avere ridotti costi in bolletta. A questa modalità è spesso associata quella antigelo per evitare che la casa al rientro sia troppo fredda.

Rilevamento automatico - Il termostato riesce a capire se in casa c'è qualcuno e regola la temperatura tenendo conto di questo fattore ma anche di quelli esterni (umidità o condizioni climatiche).