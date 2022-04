Tecnologia in casa - Alcune idee d'arredamento

Quando si parla di domotica lo si può fare a diversi livelli: si può passare dai sistemi domotici più all'avanguardia fino a piccole soluzioni che aumentano la funzionalità di un mobile o di un elettrodomestico.

Di seguito ecco alcune idee d'arredamento, suggerite dagli esperti di habitissimo.it, che possono rendere la nostra casa più tecnologica.

Smart home e building automation - Al giorno d'oggi sono presenti soluzioni di facile installazione (che non richiedono quindi impianti specifici) per gestire l'allarme, l'apertura e la chiusura delle finestre e delle tapparelle, il controllo del riscaldamento. Molto diffuse anche le funzionalità domestiche abbinate alle app che permettono di ottimizzare i consumi energetici.

Illuminazione intelligente - Una buona soluzione sono lampade e lampadine smart. Dal consumo ridotto e molto semplici da usare grazie a specifiche app. Danno la possibilità di avere la giusta luce a seconda dell'attività che stiamo svolgendo. Può essere integrata anche all'arredamento, si pensi alle luci per gli armadi che si attivano aprendo le ante.

Mobili ed accessori con tecnologie integrate - Esistono mobili tv con impianto audio integrato o scrivanie con prese ed accessori per la carica già integrati. Un altro esempio è il tavolino con purificatore d'aria integrato Ikea: una funzionalità aggiuntiva che permette di eliminare polvere ed allergeni presenti in casa.

Specchio intelligente - Gli smart mirror sono modelli sofisticati con led che si attivano grazie ad un comando touch o vocale. Altri modelli hanno pure integrato un sistema antiappannamento.

Cucina smart - Rappresentano esempi di 'integrazione' le cappe che si attivano con l'accesione dei piani cottura o il forno che esegue ricette preimpostate. Stesso discorso per il frigorifero intelligente che evita gli sprechi o ci fa sapere quali alimenti ci sono in frigo anche quando siamo fuori di casa.

Domotica invisibile - Esistono tecnologie a scomparsa che si applicano alle superfici in ceramica per trasformarle in centrali di comando smart per la gestione della domotica. Si tratta di lavorazioni superficiali della ceramica che permettono di individuare l'area dei sensori, che si attivano con un solo tocco.