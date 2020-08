Pranzare in giardino? Come apparecchiare la tavola

La bella stagione non è ancora finita, ragione per la quale è ancora possibile, per chi possiede un giardino o una terrazza, adibire una bella tavola ed invitare gli amici o i parenti più cari per una bella serata tutti insieme.

Ecco, di seguito, alcuni consigli attraverso i quali sarà possibile rendere ancora più accogliente la vostra tavola.

Piante e fiori - I profumi ed i colori possono consentire di creare anche in tavola una connessione con l'ambiente circostante. Possono essere inseriti in un vaso o messi al centro come composizione. Non scegliere però dei fiori dagli aromi troppo intensi perchè potrebbero risultare fastidiosi per i commensali durante la cena. E' possibile poterli utilizzare anche come segnaposto avvolgendo lo stelo attorno al tovagliolo.

Stile uniforme - Apparecchiare una tavola comporta la necessità di fare attenzione ai dettagli e rispettare l'ambiente. Se siamo in un posto di mare allora è bene richiamare l'ambiente marino, se siamo in montagna è possibile decorare la tavola con rametti e pigne.

Tavolo - Agli ospiti, per cortesia, deve essere assicurato il massimo del comfort. per questo motivo il tavolo deve essere sempre allungabile e modulabile in base alle esigenze. Le sedie sono altrettanto importanti, ragione per la quale devono essere necessariamente comode.

Tovaglia e runner - Molti tavoli da giardino sono in legno, pietra e ferro, ragione per la quale non è necessario coprirli ma basta utilizzare runner o tovaglie in rafia per richiamare la natura circostante. Se il tavolo è in plastica allora si potrà optare per una tovaglia di lino dalle tinte neutre con piatti e bicchieri colorati.

Candele - Possono essere messe in tavola all'interno di barattoli per uno stile shabby chic o appese ai rami per farle sembrare delle lanterne. Sono un elemento che soprattutto la sera consente di creare una atmosfera raccolta e romantica.