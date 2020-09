Balcone: come arredarlo ed utilizzarlo in autunno

Molti pensano che la fine della stagione estiva rappresenti la fine dell'utilizzo del balcone. In realtà non è così, si può godere dei benefici del balcole anche in autunno.

Ecco di seguito alcuni accorgimenti grazie ai quali è possibile poter rendere ancora più accogliente il nostro spazio esterno.

Arredo autunnale - Per questa stagione meglio usare toni caldi (rosso, arancione e verde). Ideali in questo senso un tappeto da esterno ed un cuscino da abbinare al plaid sulla sedia.

Fiori e piante - Scegliere quelli tipicamente autunnali come ciclamini, ortensie, giacinti. Se possibile sono ideali le piante rampicanti con tinte di rosso ed anche delle zucche ornamentali.

Luci - L'illuminazione è fondamentale. Lampade a led per risparmiare e per garantire un tocco di eleganza. Ma non possono mancare anche lanterne e candele in diverse zone del balcone.

Tessuti - Un cestino in vimini è l'ideale per mettere all'interno coperte e plaid. Per abbellire l'ambiente è ottimale anche un mobiletto vintage. Le tende possono essere usate per ripararsi dal vento: vanno bene i colori più pesanti rispetto alle tonalità calde estive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tavola - Può essere decorata con ghirlande autunnali, bacche o altri decori realizzati ad hoc con foglie, piante, pigne.