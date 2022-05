Come arredare al meglio un balcone piccolo

Anche un balcone piccolo, con gli arredi giusti, è una risorsa che può essere valorizzata in estate, a maggior ragione se si è costretti a restare in città.

Ecco quali sono gli accorgimenti e gli elementi utili che potranno renderlo accogliente.

Illuminazione - E' un elemento che serve per far sembrare un ambiente più grande. Non pare sufficiente solo la classica plafoniera, meglio aggiungere lanterne, lampade a sospensiione e faretti. Indispensabile comunque che le luci siano calde e soffuse.

Colori - E' necessario un compromesso tra la voglia di rendere il balcone uno spazio ampio e l'attenzione verso il design. Devono essere evitati colori scuri, al massimo possono essere usate due tonalità.

Pavimento - Spesso i balconi hanno pavimenti con piastrelle. Se però in casa c'è il parquet meglio optare per un rivestimento in legno (con tappeto di cocco di toni chiari). Vanno anche aggiunti dei cuscini e dei pouf che fungono da 'sedute'.

Arredi - I mobili devono essere necessariamente funzionali. Sedie e tavoli pieghevoli, panca contenitore che funge da seduta e da ripostiglio. Se non c'è spazio nemmeno per un tavolino pieghevole è possibile optare per delle mensole da agganciare alla parete come piano d'appoggio.

Piante e fiori - Sono elementi 'must' in un balcone ma i vasi possono essere troppo ingombranti quando lo spazio è poco. Ragione per la quale bisogna sfruttare le altezze appendendoli alla ringhiera o creando n giardino verticale. Per coloro che hanno il pollice verde potrà essere possibile ricreare un vero e proprio orto disponendo le piante sulle mensole o all'interno di fioriere.

