Come coltivare il basilico in casa

Con pochi consigli da seguire scrupolosamente sarà possibile avere del basilico fresco in casa sia nel periodo estivo che in quello autunnale/invernale

Il basilico è tra le piante aromatiche maggiormente diffuse per la sua capacità di dare un tocco in più a tante ricette che si possono realizzare in cucina.

Per poterlo utilizzare sempre fresco non c'è niente di meglio che acquistare una piantina di basilico e metterla sul davanzale di casa.

Per non farla appassire è però necessario seguire una serie di accorgimenti che ci permetteranno di farla resistere anche durante il periodo invernale.

Pianta di basilico - Alcuni consigli

- Se si acquistano i semi e si vogliono fare germogliare, il periodo migliore per la semina è marzo-aprile. Acquistare dei vasi di terracotta che per 2/3 devono essere riempiti con del terriccio universale. Infine distribuire i semi che poi andranno coperti con altro terriccio.

- Se si è acquistata una piantina bisogna travasarla immediatamente mettendo sul fondo uno strato di argilla ed utilizzando terriccio di qualità.

- I vasi devono essere posizionati in modo tale che gli arrivi la luce per circa 6-10 ore al giorno. I raggi del sole non devono essere diretti altrimenti c'è il rischio che le foglie possano bruciarsi

- Il terriccio deve essere innaffiato spesso per restare sempre umido (soprattutto durante la fase della semina). Il momento migliore per innaffiare è la mattina, e bisogna farlo tutte le mattine

- La pianta non deve essere mai sottoposta ad eccessivi sbalzi di temperatura e non va mai posizionata vicino ai termosifoni (non bisogna esporla a temperature inferiori ai 10 gradi)

- Il basilico germoglia in una settimana, per vedere spuntare le prime foglie c'è bisogno di un mese. Quando la pianta arriva a 15 cm di altezza e si vedono i primi fiori, bisogna potarli per renderla più forte

- In inverno, quando non c'è la luce sufficiente, si può utilizzare una lampada a Led per circa 10-12 ore al giorno, senza ovviamente tralasciare la circostanza di innaffiarla e potarla