Agrifoglio: come coltivarlo in casa o giardino

Tra le piante più utilizzate nel periodi di Natale per decorare la casa o realizzare oggetti c'è sicuramente l'agrifoglio. Si tratta di un arbusto sempreverde i cui rami sono ricoperti da bacche rosse o foglie verde lucido pungenti. Le foglie possono anche essere di colore giallo chiaro o bianco e si rinnovano tutte una volta all'anno.

E' una pianta molto resistente che non ha bisogno di molte cure. Predilige però delle zone quasi ombreggiate. Resiste bene alle basse temperature, ma se ci troviamo in una zona troppo fredda in inverno è meglio metterla in casa.

Per quanto riguarda la sua potatura, va effettuata una volta all'anno a fine estate. Va invece annaffiata ogni 2 settimane se si trova in giardino, un po' più spesso se si decide di metterla in un vaso (che deve essere grande in modo da consentire a pianta e radici di crescere senza problemi). E' una pianta che cresce lentamente e che se messa in giardino preferisce dei terreni acidi.

Agrifoglio - Proprietà

- le sue bacche sono velenose per l'uomo e non devono essere mangiate o messe in infusione perchè contengono una sostanza tossica chiamata ilicina

- i fiori dell'agrifoglio invece vengono utilizzati per creare dei composti curativi