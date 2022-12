Come far durare una Stella di Natale

La stella di Natale è uno dei simboli delle festività ed uno dei regali più classici che si possono fare ad amici e/o parenti.

Prima di procedere all'acquisto della stella bisogna però verificare che la pianta sia ancora in boccio (le foglie devono essere senza macchie e non devono cadere al semplice tocco). Inoltre le stelle vengono coltivate in serra e devono essere protette dalle temperature rigide anche nel tragitto verso casa.

Una volta arrivate a destinazione, devono essere messe sopra un tavolo al riparo dal sole diretto, da caloriferi o finestre che si aprono spesso. La temperatura ideale è 18-20 gradi. Non devono essere nemmeno vicino ai portafrutta perchè le mele in maturazione sviluppano un ormone vegetale chiamato etilene che può danneggiare la pianta.

La stella necessita ovviamente d'acqua ma senza esagerare: il terriccio va bagnato quando è asciutto al tatto. Per innaffiarla al meglio si può inserire la stella 15 minuti dentro una bacinella riempita con pochi centrimenti di acqua.

La stella, se effettuate tutte queste accortezze, comincierà a perdere le foglio a partire da febbraio. Quando i rami saranno quasi del tutto spogli bisogna reciderli e mettere il vaso in un luogo fresco attendendo la fine della primavera.

Quando spunteranno i nuovi germogli bisognerà rinvasare il tutto in un vaso più grande riempito con terriccio per 'piane acidofile'. Annaffiare regolarmente e concimare per una volta al mese con un prodotto specifico per fiori. E quando le temperature della mattina saranno intorno ai 18 gradi spostare la pianta in balcone sino all'arrivo dell'autunno.

Per farla rifiorire la stella ha necessità che le ore di buio siano maggiori di quelle di luce. Per questo motivo in autunno, ogni sera dalle 17 fino al mattino seguente, la pianta deve essere messa nello sgabuzziono di casa. Dopo circa un mese, quando spunteranno le prime foglie, ridurre l'illuminazione di un'ora, concimando regolarmente fino al periodo di Natale.

Infine c'è da sottolineare che non tutti sanno che la stella, piantata in giardino, può diventare anche un bellissimo albero.