Troppa acqua in giardini ed orti? La guida anti-spreco

Chi ha un giardino o un piccolo orto di cui occuparsi si trova sempre diviso tra le esigenze idriche delle proprie piante ed anche la necessità di limitare il consumo d'acqua per non cadere nello spreco.

Per questo motivo ecco di seguito alcuni accorgimenti che faranno risparmiare acqua quando si innaffiano piante ed orti.

1. Pacciame - Si può utilizzare il materiale di scarto prodotto dalle piante per mantenere il terreno umido più a lungo e dilazionare il momento dell'irrigazione (foglie cadute, rametti, erba tagliata, tutto protegge il terriccio dai raggi del sole). E' possibile anche utilizzare della paglia

2. Tecniche di irrigazione - Con l'irrigazione a goccia, per esempio, le radici della pianta riceveranno poca acqua ma in modo costante

3. Raccolta dell'acqua di cottura di pasta e riso - E' possibile recuperare l'acqua di cottura della pasta e del riso (ma non deve essere salata) ed una volta tiepida utilizzarla per le piante del giardino. Gli amidi contenuti nell'acqua di cottura fungono da fertilizzante per il terreno e favoriscono una crescita sana e florida di piante e fiori

4. Raccolta acqua piovana - Si può installare in giardino una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana da utilizzare poi durante l'estate per l'irrigazione. In alternativa si possono utilizzare dei piccoli tubi (collettori) che si attaccno al tubo della grondaia e che raccolgono l'acqua piovana prima che finisca sul terreno

5. Gel trattieni-acqua - Si possono acquistare nei negozi di articoli per il giardinaggio e consentono il lento rilascio del liquido sul terreno

6. Sottovasi - Vanno utilizzati sempre per raccogliere l'acqua in eccesso dell'innaffiatura che può essere utilizzata per altre piante