Gerani - Curarli al meglio in quattro mosse

Avere dei bei fiori sul balcone o in terrazza fa bene non solo alla salute del nostro pianeta ma anche alla vista.

In questo caso gli esperti di Pelargonium for Europe, associazione impegnata nella campagna divulgativa dedicata alle piante di geranio, ha voluto individuare i principali 'must' per prendersi cura al meglio di questa piante dalle origini sudafricane.

Spazi soleggiati - Devono essere sempre posizionati nelle zone soleggiate o al massimo nelle zone di ombra parziale. La cosa fondamentale è che quando vengono piantati devono avere spazio per crescere (i vasi devono essere profondi almeno 18 cm e ci deve essere una distanza minima di 20 cm).

Nutrienti - I gerani fioriscono dalla primavera all'autunno ed hanno bisogno di molta energia ed altrettante sostanze nutritive. Nelle prime settimane è sufficiente il terriccio preconcimato. Se invece si usa fertilizzante a lento rilascio diventa necessario una ulteriore concimazione. Si consiglia l'utilizzo di fondi di caffè e l'applicazione settimanale di fertilizzanti liquidi. Quando la stagione calda volge al termine non ci sarà più bisogno di nutrienti.

Innaffiare correttamente - Possono sopperire anche a temporanei periodi di siccità perchè immagazzinano negli steli e nelle foglie molta umidità. Devono essere bagnate regolarmente, meglio se con acqua piovana al mattino presto ed alla sera dutante i periodi di caldo torrido. Se il fogliame è denso vanno bagnati anche durante i periodi di pioggia perchè l'acqua piovana non riesce a penetrare fino alle radici. L'acqua deve essere sempre versata sul terreno e non sulle foglie o sui petali.

Fiori appassiti - Con regolarità devono essere rimossi i germogli di fiori e le foglie appassiti sia per far mantenere un bell'aspetto alle fioriere che per stimolare la pianta a crearne dei nuovi. La potatura manuale è fondamentale per le varietà di gerani semi-doppi e doppi.