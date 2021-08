Come preparare un barbecue perfetto

Sono in tantissimi ad essere dei veri e propri appassionati delle serate in giardino o in terrazza in compagnia degli amici o della famiglia davanti ad un barbecue.

Per questo motivo ecco un vademecum redatto dagli esperti di melarossa.it che riguarda tutto il mondo che gira attorno al barbecue.

Tipi di barbecue - A gas, elettrico, a carbonella, portatile, in ghisa, aperto o con coperchio. E' una scelta che dipende dalle esigenze di ognuno e da diversi fattori (spazio, tempo a disposizione per cucinare, gusto)

Accessori fondamentali - Pinze per girare gli alimenti sulla griglia, pennello per spalmare le marinature, spiedini in legno o in acciaio ed un piatto grande dove appoggiare il cibo pronto

Preparazione della brace - Appallottolare alcuni fogli di giornale e disporli sopra alcuni legnetti a forma di stella e sopra questi aggiungere altri legni più spessi. Accendere il fuoco ed aggiungere la carbonella. Soffiare sulla carbonella con un soffietto dopo che è diventata rossastra.

Aggiungere quindi altra carbonella ed attendere che raggiunga la massima temperatura. Nel momento in cui si forma sopra un velo di cenere bianca la brace è pronta per cuocere gli alimenti.

Marinatura - Può essere fatta cotta (per le carni dal sapore forte dove l'ingrediente della marinatura, ossia aceto o limone, viene bollito insieme a degli aromi) o cruda (gli ingredienti vengono mescolati a freddo con olio evo) ed è importante per ammorbidire gli alimenti e per dargli maggiore sapore.

Per marinare la carne si può usare limone, vino bianco, olio evo, aceto, salvia, rosmarino, scalogno, sale e pepe nero. Per il pesce del lime, dell'olio evo, aglio, prezzemolo, timo, pepe bianco e sale.

Per le verdure si può usare succo di limone, olio evo, timo, sale, pepe, origano.

Barbecue - Trucchi di cottura

- i cibi di grandi dimensioni necessitano di una brace poco forte o di una griglia lontana dal fuoco

- i cibi di piccole dimensioni vogliono calore forte e cottura veloce

- frutta e verdura vanno cotte distanti dalla brace (le verdure più adatte alla cottura alla brace sono pomodori, funghi, zucchine, melanzane, finocchi, cipolle.

- qualunque tipo di alimento di sta grigliando non deve carbonizzarsi, non deve liberare troppe gocce di grasso sulla brace e non deve essere avvolto dal fumo o deve essere lasciato cuocere troppo a lungo

- quando si griglia la carne non bisogna pungerla in modo da non fare uscire i succhi; attenzione al liquido della carne: quando è rosato è al sangue, se è chiaro è cotta, se è marroncino è ben cotta.

- i pesci di piccola taglia vanno cotti con la doppia griglia mentre quelli di grandi dimensioni hanno un'ottima cottura sulla griglia tradizionare

- non squamare mai il pesce perchè le squame proteggono la carne tenera dalla brace; anche i crostacei vanno cotti integri; se il pesce è senza squame meglio passarlo nella farina così da ottenere una buona crosticina

- quando si cuoce del formaggio è meglio tagliarlo a fette alte e porle sulla doppia griglia lontano dalla brace. I migliori sono quelli a pasta cotta e filata

- per cuocere alla brace del pane l'ideale sono delle bruschette di pane raffermo che va cotto 2 minuti per lato a fuoco medio