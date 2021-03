Come preparare il giardino alla stagione estiva

L'arrivo della bella stagione, per coloro che possiedono un giardino o uno spazio esterno, significa mettersi al lavoro per farli trovare pronti quando sarà possibile.

Ecco quindi come bisogna comportarsi.

Feltro - E' lo strato sottile di terra, resti di radici e foglie secche che si forma sulla superficie del prato e che non consente all'acqua di filtrare al meglio. Per questa ragione è fondamentale effettuare un lavoro di rastrellamento della superficie con un rastrello, con un macchinario o anche a mano (per gli spazi non troppo grandi).

Erbacce - Danneggiano la normale crescita della vegetazione e sono pure antiestetiche. Anche in questo caso possono essere rimosse con le mani o con una zappa. Ma è bene effettuare questa operazione con il suolo umido.

Parassiti - Afidi, cocciniglie e tanti altri parassiti si presentano in giardino con l'arrivo della primavera. Per questo motivo è necessario applicare l'insetticida su rami e tronchi.

Nuove specie - Quando in un giardino vengono immesse troppe piante contemporaneamente o troppi semi è possibile che ci possa essere la creazione di nuove specie vegetali. In questo caso si corre il rischio di avere un giardino troppo disordinato e caotico. Per questo motivo è preferibile rivolgersi ad un paesaggista che possa consigliarci su come sfruttare il nostro terreno in modo efficace.

Alberi - Se nel giardino sono presenti alberi o arbusti bisogna effettuare la potatura per liberarlo dai rami vecchi e secchi. In questo modo ne nasceranno di nuovi durante la stagione e si avrà un albero rinnovato. Anche in questo caso se non si ha grande esperienza nella potatura meglio contattare un giardiniere.