Come proteggere la privacy in terrazzo

E' chiaro che quando si vive in un condominio la presenza di un terrazzo o di un balcone dove passare il tempo libero prendendo il sole o leggendo un libro comporta di dover sacrificare la propria privacy.

E' però possibile creare comunque un luogo intimo utilizzando gli arredi adatti e sistemandoli nel modo corretto. I migliori alleati sono sicuramente gli elementi in muratura come pergole, vetrate, veneziane.

Esistono però anche delle soluzioni 'mobili'. Vediamole nel dettaglio.

Divisori e separè - Se i balconi sono alti in questo modo basterà utilizzare una rete a maglia sulla ringhiera per essere al riparo da sguardi indiscreti. Quando invece i terrazzi ed i balconi comunicano con quelli del vicino è allora necessario utilizzare un divisorio (in bambù o in legno).

Piante e fiori - Possono essere utilizzate non solo per abbellire l'ambiente ma anche per proteggere la privacy. E' l'esempio di piante rampicanti o di quelle ricche di fogliame (che creano anche ombra). Oltre all'edera si può fare ricoroso anche al bambù, alla nandina domestica (simile al bambù, è una pianta sempreverde che non ha bisogno di cure e si può utilizzare come siepe) ed alle clematidi (piante rampicanti robuste e molto resistenti). Per avere un risultato esteticamente d'effetto si possono combinare piante differenti tra di loro o utilizzare uno steccato in legno.

Tende ed ombrelloni - Le tende sono la soluzione più semplice e più efficace, anche perchè sono mobili e si decide quando aprirle e quando chiuderle. Accanto alle tende ci sono anche le tende da sole, efficaci anche contro la luce del giorno. Chi non vuole ricorrere alle tende può utilizzare l'ombrellone, maggiormente economico e pratico. Esistono in commercio ombrelloni a parete, a mezza luna, a vela.