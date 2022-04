Come arredare il terrazzo per la primavera e l'estate

Con l'arrivo della bella stagione è possibile tornare a sfruttare al meglio l'outdoor, ossia il terrazzo di casa (per chi ne ha uno). Sfruttare al meglio il proprio terrazzo significa arredarlo e sistemarlo nella maniera più adeguata a seconda dello spazio a disposizione.

Ecco di seguito alcuni consigli per poterlo rendere elegante, pratico e trendy senza però esagerare con le spese.

Pulizia - Rimuovere le foglie secche e la polvere pulendo sia i pavimenti che i muri. Eliminato l'eccesso lavare con acqua e sapone per far sì che il terrazzo possa avere un aspetto totalmente diverso.

Arredamento - Il tavolino è immancabile per godersi momenti di relax come la colazione o il pranzo o anche per essere utilizzato come postazione di lavoro. Chi ha poco spazio può optare per quelli pieghevoli o per quello a sospensione (ne esistono modelli in ferro battuto o in legno).

Coloro che hanno spazio a disposizione possono allestire anche un piccolo salottino utilizzando un divanetto da esterno in resina o rattan (per resistere alle intemperie ambientali). Molto moderni ed economici anche i divanetti in pellet. Per chi ha poco spazio vanno benissimo le panche contenitore da esterno, il pouf da esterno o anche le sedie sospese.

Illuminazione - La soluzione spesso utilizzata è quella delle catene di luci, che possono essere calde, fredde o colorate. Le lanterne invece sono una soluzione più raffinata.

Fiori - Fiori e piante non possono mancare all'interno di un terrazzo perchè consentono di dargli un aspetto elegante e spesso sono dei veri e propri elementi d'arredo. In caso di terrazzo piccolo meglio scegliere delle fioriere appese a parete. Per i terrazzi grandi sono consigliabili le fioriere da terra.