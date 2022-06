Guida alla scelta della tenda da sole

Tutti in estate, nonostante la bella stagione sia portatrice di tante cose positive, abbiamo prima o poi bisogno di un po' di ombra. A maggior ragione quando parliamo di balconi e terrazze di casa.

La soluzione ottimale per avere ombra è quella di installare delle tende da sole. Prima di procedere all'acquisto di una tenda da sola è preferibile però considerare alcuni aspetti.

Tipologie

Tende con guide - Le guide laterali sono una copertura per gli spazi verticali più grandi, soprattutto quando c'è un terrazzo grande o una pergola

Tende a caduta - Ideali per i balconi o per le verande. Hanno questo nome perchè il telo della tenda cade in verticale da un rullo

Tende in pvc trasparente - La pellicola è spessa e resistente, la trasparenza del materiale permette una ampia veduta del panorama

Materiale - Sono di moda le fibre naturali, ma sono materiali che subiscono le conseguenze peggiori quando piove. Le fibre sintetiche sono le più resistenti (poliestere, acrilico).

Colore - I colori scuri sono i migliori per evitare che i raggi del sole possano penetrare eccessivamente, mentre i colori più chiari sono più eleganti ma meno in grado di proteggere dal sole. La scelta ideale sembra essere il blu per le abitazioni bianche e l'arancione per le case che hanno le pareti esterne in giallo o marrone.

Meccanismo - C'è quello manuale, più economico, e quello automatizzato, meno economico ma che maggiormente si addice alle case dove non è sempre possibile controllare il balcone.

Installazione - Normalmente l’installazione avviene sulla facciata, anche se è possibile optare per il montaggio a soffitto, ad esempio quando nel tetto o nel balcone è presente una sporgenza. In questa maniera il risultato estetico finale sarà sempre di grande effetto e gradevole.