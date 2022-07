In questo modo si impedirà alle erbacce di ricevere i raggi solari dei quali hanno necessariamente bisogno per crescere. Successivamente sarà necessario effettuare una nuova irrigazione e spargere del materiale da pacciamatura sopra i giornali.

Per essere giardinieri eco-sostenibili e dire addio alla cosidetta 'erba-matta' basterà innaffiare l'area minata posizionando preventivamente sopra questa zona dei fogli di giornale, che in questo modo si fisseranno alla superficie.

La cosa più fastidiosa per chi possiede un giardino è sicuramente la presenza delle erbacce e la necessità di doverle continuamente eliminare (spesso tramite l'utilizzo di diserbanti chimici che risultano essere fortemente dannosi per l'ambiente).

Esiste uno specifico metodo che ci permetterà di avere un giardino senza erbacce e quindi di non essere costretti ad utilizzare prodotti chimici per eliminarle

Come non far crescere erbacce in giardino