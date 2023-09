Sanseveria: cinque buoni motivi per tenerla in casa

Tra le piante d'appartamento più popolari c'è sicuramente la 'sanseveria'.

Questo perchè c'è sempre più la consapevolezza che il modo in cui siano curati i nostri ambienti interni influenzi il nostro benessere.

Nello specifico ecco cinque buoni motivi per i quali tenere una sanseveria in casa o in ufficio.

1. Purificazione dell'aria - Le piante sono capaci di eliminare inquinanti tossici dall'aria (benzene, formaldeide, xilene, tricloroetilene).

2. Produttività - Circondare la casa o lo spazio di lavoro, secondo studi effettuati, migliora la produttività del 15% ed abbellisce pure gli ambienti.

3. Sonno - La sanseveria o 'pianta da serpente', a differenza delle altre che di giorno convertono l'anidride carbonica in ossigeno, lo fa durante la notte. Elevati livelli di ossigeno aiutano a dormire meglio, soprattutto chi soffre di insonnia.

4. Allergeni ridotti - Le piante di serpente aiutano anche a diminuire gli allergeni nell'aria, intrappolando o assorbendo particelle microscopiche, dando un po' di sollievo a chi soffre di allergie o asma

5. Manutenzione - La sanseveria è facilissima da curare, anche per coloro che sono principanti in tema di giardinaggio. Richiede pochissima illuminazione e poca acqua.