Piante: perchè tenere in casa la Dracaena Fragrans

Un elemento che non dovrebbe mai mancare all'interno delle nostre case, sia per respirare un'aria più pulita che per dare anche un tocco di eleganza all'ambiente, sono sicuramente le piante.

Tra le diverse piante ne è stata individuata una che, secondo uno studio condotto da esperti, è in grado non solo di purificare l'aria ma anche di ridurre l'ansia.

Parliamo della 'Dracaena Fragrans', conosciuta anche come 'Tronchetto della felicità'. In commercio ne esistono tantissime varietà, la più comune è, come detto, la Dracaena Fragrans (ma c'è anche da considerare la Dracaena Deremensis).

E' una pianta tropicale (Sierra Leone, Etiopia, Malawi ne sono piene) facile da mantenere (va innaffiata una volta a settimana in inverno e due volte a settimana in estate) che assorbe l'umidità, purificando l'aria e rendendola maggiormente respirabile.

Viene considerata tra le più valide piante per depurare l'aria (soprattutto negli ambienti che sono spesso chiusi) perchè in grado di eliminare tossine come la formaldeide.

L'assenza di questa tossina aiuta notevolmente nel diminuire il livello di stress, che viene anche causato dalla presenza di un'aria poco respirabile.

Se la coltiviamo in casa può raggiungere i 2 metri di altezza, in giardino o in balcone può arrivare anche fino a 3 metri. Le sue foglie sono completamente verdi. Ha una notevole resistenza ai parassiti. La temperatura ideale per mantenerla è tra 16 e 24 gradi, ma può resistere anche intorno ai 10 gradi per qualche tempo.