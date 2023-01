Proprietà curative del vischio - La conferma di uno studio

Il vischio è una pianta cespugliosa sempre verde ed emiparassita (ossia che per crescere ha bisogno di un'altra pianta, il tronco di un albero). Molto spesso viene associata esclusivamente al Natale. Molti però dimenticano che sin dall'antichità viene considerata una pianta curativa.

Una ricerca condotta dalla McGill University e dal Max Planck Institute ha confermato che le bacche di vischio hanno un filo colloso, chiamato viscina, che è in grado di sigillare le ferite.

E le ferite chiuse con la viscina si sono rimarginate più velocemente rispetto ad altre (gli antichi utilizzavano il filo 'colloso' delle bacche di vischio per catturare gli uccelli ed anche per curare ferite da taglio ed ulcere della pelle).

L'esperto Nils Hobert ha così commentato il risultato della ricerca: "Il sigillante è rimasto molto flessibile e mi ha consentito di avere libertà di movimento nel corso della giornata. Ha resistito anche quando ho risciacquato con acqua".

La speranza è adesso quella di compiere il passo successivo, ossia capire i processi chimici che ci sono alla base di questa azione sigillante e capire se si tratterà di un processo replicabile su scala commerciale (con grandi passi in avanti per alcune terapie in ambito medico).