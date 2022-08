Doccia da giardino - Quale scegliere e perchè

Coloro che hanno un giardino ma non così grande da poter ospitare una piscina possono optare per una doccia da giardino che consente comunque di rinfrescarsi durante le giornate più afose.

Nel concreto un 'angolo doccia' può anche essere creato in terrazzo, perchè la doccia non ha bisogno di essere installato ed ha un costo contenuto adatto a tutti i budget. In commercio ne esistono diverse tipologie.

Doccia mobile - E' il modello migliore per chi ha poco spazio e per chi fa camping perchè può essere posizionata dove si vuole e durante la stagione fredda può essere smontata e conservata. E' dotata di un serbatoio dove è contenuta l'acqua che resta calda grazie a dei pannelli che la riscaldano coi raggi del sole

Doccia fissa - E' ideale se si ha tanto spazio ed è più confortevole perchè ha un piatto doccia che convoglia l'acqua e non bagna il pavimento. Vengono alimentate attraverso l'impianto idrico o domestico o anche attraverso l'irrigazione del giardino. Il rilascio dell'acqua calda avviene attraverso pannelli fotovoltaici. E' preferibile quindi costruirla in una zona che sia facilmente raggiungibile dai raggi solari.

Nella scelta del materiale della doccia gioca un ruolo decisivo l'impiego. Se la usiamo spesso meglio puntare su materiali di qualità, che resistono alla muffa, al calcare ed ai batteri. I più utilizzati sono acciaio e PVC.

Per le docce mobii è essenziale scegliere un serbatoio tra i 20 ed i 40 litri, in modo tale che non dobbiamo riempirlo in continuazione. Il soffione più venduto è quello con getto a pioggia, ma è preferibile sceglierne uno che combina vari tipi di getto.

