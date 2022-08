Barbecue? Come scegliere quello più adatto

Nelle scorse settimane abbiamo visto come e dove posizionare al meglio il barbecue. Adesso invece è arrivato il momento di capire quali sono i diversi barbecue che possono essere reperiti sul mercato.

Barbecue in muratura (Modello fisso ideale per un giardino di grandi dimensioni)

Con cappa - E' ideale quando è posizionato in corrispondenza di una canna fumaria

Senza cappa - Si può costruire in un angolo del giardino, ma purchè i fumi della griglia non arrechino disturbo ai vicini

In muratura con forno - Oltre ad avere la griglia c'è anche un forno in cui cuocere contemporaneamente anche pane, pizza o altri piatti

Barbecue in metallo (Modello che può essere spostato in base alle necessità con alcuni modelli dotati di ruote)

A carbonella o legna - Piccoli e poco ingombranti, si spostano facilmente grazie alla presenza delle ruote. Assicurano una cottura tradizionale, ma bisogna stare attenti a scegliere il carbone adatto alla griglia e a non scegliere legna trattata con verniic

A gas - E' adatto a giardini/terrazzi di medie dimensioni, si utilizza facilmente perchè l'accensione è subitanea ed il calore si diffonde facilmente (oltre a poter essere regolato in base ai cibi da grigliare)

A gas con pietra lavica - La pieta lavica distribuisce uniformemente il calore che proviene dal gas permettendo di avere la stessa temperatura in ogni punto della griglia

A pellet - Combustibile pratico e facile da utilizzare, produce poca cenere ed è facile da rimuovere. Per riscaldare la griglia ne basta una piccola quantità

A plancha o piastra - Raggiunge la temperatura desiderata in pochi minuti e cuoce senza bisogno di aggiungere grassi. Non emette alcun fumo, ideale per la città

Portatili elettrici - Adatti agli ambienti più piccoli, non emettono fumi. I cibi vengono cotti su una piastra in ghisa. C'è un coperchio che permette di arrostire al meglio tutti gli ingredienti

Prodotti online

Barbecue in muratura

Barbecue a gas

Barbecue con cottura a pietra lavica

Barbecue elettrico