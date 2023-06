Sapone nero: come usarlo per la casa e per il giardino

Tra i prodotti che possono risultare utili sia in casa che per la cura delle piante c'è sicuramente il 'sapone nero all'olio di oliva Marius Fabre', fabbricato da più di cento anni a Salon-De-Provence, preparato con acqua e sapone potassico all'olio di oliva.

E' una sapone di consistenza pastosa e dal colore marrone scuro, 100% vegetale, privo di coloranti e solventi, ecologico e biodegradabile, efficace come detto sia per la casa che per il giardino.

In casa riesce a sostituire prodotti e detergenti. Si può sfruttare per lavare i pavimenti e rendere perfette le piastrelle. Può aiutare a pulire mattonelle, ceramiche, marmi, terrecotte, rivestimenti di plastica ed anche il parquet in legno. Bisogna semplicemente diluire due cucchiai di sapone in cinque litri di acqua calda.

Il sapone nero permette anche di eliminare qualunque tipo di sporco da cappe, piani cottura, lavelli e forni, semplicemente versandone una piccola quantità sulla spugna e risciacquando con acqua calda.

E' capace di donare brillantezza anche a pentole in acciaio inox, padelle, friggitrici. E può aiutare anche ad eliminare macchie di pittura, può essere usato anche come detersivo e come smacchiatore.

Per quanto riguarda il giardinaggio può invece essere utilizzato per eliminare ragnetti rossi, pidocchi, cocciniglie, proteggendo alberi da frutto, piante ornamentali ed ortaggi. Basta diluire il prodotto (cinque cucchiai) in un litro di acqua e vaporizzarlo sulla zona infestata della pianta.

Può anche essere utilizzato sui nostri amici a quattro zampe come shampoo perchè deterge in modo delicato e fa brillare il pelo, prevenendo allergie e svolgendo anche una azione antiparassitaria. Occorrono due noci di prodotto ed acqua tiepida direttamente sul nostro amico a quattro zampe.