Piante ornamentali facili da curare: quali sono

E' oramai una passione di molte donne quella di avere delle piante ornamentali in casa. Il tutto perchè si tratta di speice che richiedono poche cure ma che conferiscono molta freschezza all'ambiente.

Monstera deliciosa - Le sue foglie verdi rappresentano un elemento decorativo. Possono essere collocate in salotto vicino ad una finestra. Non vanno esposte al sole. Per poterle mantenere basta controllare che il terreno sia sempre umido ed eliminare la polvere sulle foglie.

Pilea Perperomioides - Piccola pianta cinese con foglie piatte e circolari. Hanno bisogno di molto sole e di un po' di umidità. Per questo motivo in inverno va innaffiata con nebulizzazioni frequenti.

Felci - Le loro foglioline crescono molto facilmente, hanno bisogno di tanta luce ed umidità. Possono stare in tutti gli ambiente della casa ma non sopportano le temperature troppo basse.

Orchidee - Possono avere anche due fioriture all'anno e molto durature. In generale le diverse tipologie di questa pianta hanno tutte bisogno di molta luce e poca acqua: un ristagno eccessivo potrebbe farle morire.

Cactus e piante grasse - La specie delle 'succulente' è adatta anche a chi non ha assolutamente il pollice verde in quanto non necessitano di molta acqua perchè resistono anche in siccità.

Tillandsia - Necessita di poche attenzioni, è originaria dell'America. Poichè prende acqua dalle foglie è preferibile tenerla in bagno dove si nutrirà grazie al vapore che viene creato dalla doccia. Sono importanti anche perchè assorbono l'umidità di quella stanza.

Palme - Bisogna tenere queste piante in un ambiente luminoso e non troppo secco. Basta innaffiare un paio di volte a settimana. Le più diffuse sono la nana, l'areca, la kentia e la chamaedorea.

Dracena Marginata - Ricorda esteticamente la palma ed ha bisogno di tanta luce e di un terreno sempre umido. Hanno un tronco simile ad un albero e le foglie si trovano solamente sulla parte superiore della pianta. Sono in grado di filtrare l'aria dall'inquinamento domestico.