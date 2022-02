Bonus prima casa 2022 - Come richiederlo e requisiti per la domanda

Comprare casa è il sogno e l'obiettivo di molte persone. E grazie alle agevolazioni fiscali previste nella Legge Bilancio sarà più facile per gli 'under 36'.

Il 'bonus prima casa Under 36' consiste nella possibilità (fino al 31 dicembre 2022) che lo Stato possa essere garante per coloro che non hanno un contratto a tempo determinato fino all'80% della quota capitale ed in generale per quei mutui che sono considerati a rischio.

Bonus prima casa - Quali agevolazioni

- esonero da tasse ed imposte di registro

- esonero da tasse ed imposte nel caso di atti soggetti ad IVA: il credito d'imposta che viene calcolato sull'ammontare dell'IVA potrà essere successivamente utilizzato per pagae imposte di registro, ipotecaria o catastale, sulle successioni o donazioni dopo la data di acquisizione del credito, per pagare IRPEF in base alla dichiarazione dei redditi, per pagare imposte, tasse e contributi mediante modello F24

- non necessità di pagare imposta ipotecaria e catastale

- riduzione dell'IVA al 4% se si acquista dal costruttore (anche in questo caso diventerà credito d'imposta)

- esenzione dall'imposta sostitutiva dello 0,25% (di solito quando l'acquisto della casa viene finanziato dal mutu la banca trattiene una percentuale della somma anticipata a titolo di imposta sostitutiva)

Bonus casa - Requisiti per richiederlo ed ottenerlo

Età - Il soggetto che acquista casa non deve compiere più di 36 anni nell'anno in cui acquista l'immobile

Contratto - Il bonus vale solo per le compravendite avvenute tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022

ISEE - Deve essere inferiore ad € 40.000,00 all'anno e deve riferirsi al secondo anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica al cui interno ci sono dati anagrafici, patrimoniali e reddituali del nucleo familiare

Valore - Il mutuo non deve avere importo superiore ad € 250.000,00

Destinazione e proprietà - La casa deve essere adibita a destinazione principale (bisogna fissare lì la residenza entro 18 mesi) e bisogna non essere titolari, nemmeno in comunione col coniuge, di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa nel territorio del comune nel quale si trova l'immobile. Non si deve inoltre avere nemmeno la proprietà su un altro immobile, anche del coniuge, su tutto il territorio italiano

Immobile - Deve essere di una di queste categorie: a/2, a/3, a/4, a/5, a/6, a/7. Possono essere acquistati tramite bonus anche gli immobili che vengono acquistati tramite asta giudiziaria

Acquisto congiunto - Nel momento in cui si vuole effettuare un acquisto congiunto ma solamente uno dei due possegga i requisiti sopra indicati il bonus verrà applicato solamente nei suoi confronti mentre per l'altra metà si avrà una normale tassazione