Casa in comune: come trovare il coinquilino giusto

Che siano studenti o lavoratori, condividere la casa con qualcuno rappresenta un vantaggio per ridurre spese e costi. Al contempo però vivere insieme a qualcuno che si conosce bene (amici) o che non si conosce affatto è una cosa abbastanza complicata.

Per questo motivo prima di scegliere la persona con la quale dividere la casa è bene seguire alcuni criteri ma soprattutto dettare alcune chiare regole.

Ricerca del coinquilino - Il metodo tradizionale è quello del passaparola, ma ultimamente sono nate molte app gratuite dove è possibile trovare una persona simile a noi (è possibile inserire le abitudini, le preferenze) ed è possibile pure chattarci prima di prendere una decisione definitiva.

Conoscenza del coinquilino - Il coinquilino giusto deve essere educato e rispettoso e deve avere un carattere affine al nostro; ragione per la quale è sempre consigliabile fargli preventivamente delle domande (se gli piacciono o meno le feste, se lavora o è uno studente, quali sono i suoi orari, se ha o meno animali domestici).

Regole da stabilire

- turni delle pulizie

- preventiva informazione se si vogliono ospitare degli amici

- non fumare in casa se uno dei due non lo fa

- non prendere mai dal frigo il cibo degli altri

- non lasciare oggetti personali e/o vestiti in giro

- rispettare la privacy e gli spazi non entrando mai nelle altre stanze senza permesso

- essere sempre abbastanza tolleranti

Prodotti online

Lettino pieghevole

Lavagna calendario magnetico

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Divano letto