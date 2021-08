Seconda casa - Come venderla al meglio

Ecco alcuni consigli da seguire per poter massimizzare la vendita della seconda casa, per chi ne possiede una

Molto spesso coloro che hanno una seconda casa la utilizzano per il tempo libero o per le vacanze. Altrettanto sovente però, poichè ad ogni proprietà sono connesse delle spese di manutenzione, vi sono alcuni che decidono di affittarla o di venderla.

Ecco di seguito alcuni consigli da seguire nel momento in cui si decide di mettere in vendita la seconda casa.

Mettere in vendita la seconda casa - Cosa fare

- sostituire le piastrelle del bagno

- tinteggiare le pareti

- sostituire il pavimento se rovinato

- aggiustare tutto quello che apapre vecchio o rotto

- contattare agenzia immobiliare o utilizzare siti internet per pubblicizzare la casa

- fare foto allettanti per attirare gli acquirenti

- quando si fa visitare l'appartamento far sì che sia sempre pulito e in ordine

Seconda casa - Tasse da pagare

- imposta catastale o ipotecaria, imposta di bollo e diritti di segreteria (se è stata ereditata)

- se genera una plusvalenza

- se non sono ancora passati 5 anni da quando è stata comprata o ereditata bisognerà pagare le tasse sulla plusvalenza generata dalla vendita (soggetta al pagamento dell'Irpef secondo sistema a scaglioni)

- non bisogna pagare nulla se sono trascorsi 5 anni da quando è stata ereditata o comprataù

Seconda casa - Quali spese gravano sul compratore (a meno di accordi diversi tra le parti)

- imposta catastale (€ 50)

- imposta di registro (9% del valore catastale dell'abitazione)

- imposta ipotecaria (€ 50)

- imposta sul valore aggiunto (4% per la prima casa e 22% per immobile di lusso)

- compenso del notaio e corrispettivo per la costituzione dell'atto pubblico