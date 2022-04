Cos'è 'l'home staging'

Quando parliamo di 'home staging' ci riferiamo ad una tecnica attraverso la quale gli esperti di marketing vogliono rendere una casa (da vendere o da affittare) appetibile sul mercato.

Si tratta in pratica della capacità di allestire un appartamento in modo da suscitare l'interesse di coloro che potrebbero acquistarla. E' un'attività che deve essere svolta in totale sintonia tra il proprietario ed i responsabili dell'agenzia immobiliare.

Ecco alcune regole basilari dell'home staging.

Eccesso - In primis bisogna evitare l'eccesso e quindi effettuare un corposo 'decluttering'. Se ci sono ricordi o soprammobili in bella vista non portano l'acquirente ad immaginare la sua vita all'interno di quella casa perchè è ancora troppo ingombrante il passato del proprietario.

Manutenzione - Chi compra vuole un luogo pronto per essere abitato, ragione per la quale anche i guasti minori come una tapparella rotta o una maniglia difettosa devono essere aggiustati. L'acquirente diversamente potrebbe pensare che oltre a questi difetti la casa potrebbe averne di più gravi. Essenziale anche rinfrescare l'ambiente tinteggiando le pareti. In questo modo ne avrà giovamento anche l'illuminazione complessiva della casa.

Look - Un altro modo di dare un look diverso alla casa è quello di procedere ad un 'riarredamento', ossia eliminare mobili troppo grandi o vecchi che possono far sembrare le stanze più piccole. Ci sono alcuni casi nei quali è sufficiente rivedere la disposizione degli arredi.

L'Home staging può inoltre modificarsi a seconda del tipo di casa che si vuole vendere e/o affittare.

Casa nuova - Deve essere riempita in ogni stanza. Non è necessario acquistare i mobili, basta affittare tessuti ed arredi di cartone.

Casa disabitata - Eliminare i mobili rotti o troppo vecchi o troppo personali e creare un arredamento essenziale senza nascondere i difetti ma evidenziando al massimo i pregi.

Casa abitata - La casa deve essere adeguatamente allestita per i giorni di visita o per realizzare un corredo fotografico. E' necessario che l'ambiente sia pulito ed in ordine. Anche in questo caso vale il principio essenziale di dover effettuare un corposo decluttering.