Trasloco ai piani alti? La guida completa

L'entusiasmo per l'acquisto o l'affitto di una nuova casa svanisce per tutti nel momento in cui pensiamo alla necessità di dover traslocare. E le cose diventano ancora più difficili quando l'appartamento si trova ai piani alti.

Esistono però, come spesso accade, degli accorgimenti che ci potranno permettere di semplificare leggermente le cose.

Mobili - In primis bisogna capire quali mobili portare nel nuovo appartamento e quali buttare e/o regalare. Importantissimo fare un elenco dove vanno classificati in base a dimensioni e fragilità, peso e materiali. In questo modo si potrà avere anche un preventivo dettagliato da parte della ditta che effettuerà il trasloco.

Punti d'accesso - Bisogna capire preventivamente quali sono i punti d'acceso dai quali far passare i mobili. Per quelli più leggeri si possono usare scale ed ascensore, per gli altri ci sarà bisogno di accessi più grandi o diversamente dovranno essere smontati. Fondamentale in questi casi è la piattaforma per traslochi, pensata per raggiungere anche i 30 metri di altezza e per arrivare fino al decimo piano. In alternativa possono essere utilizzate autogru, carrelli ed elevatori.

Viabilità e suolo pubblico - Se decidiamo di traslocare occorre fare attenzione anche alla viabilità. La ditta che effettuerà il trasloco sicuramente dovrà parcheggiare sotto l'appartamento: per questo bisogna capire preventivamente le dimensioni della strada, se si possono parcheggiare mezzi pesanti e la durata del trasloco (per la questione dell'occupazione del suolo pubblico che può incidere sul prezzo finale della spesa). L'altezza dell'appartamento influirà anche sulla spesa e sulla difficoltà del trasloco: le operazioni dovranno essere eseguite con maggiore lentezza, facendo sempre attenzione a non danneggiare scale e/o ascensore del condominio.

