Cinque consigli per una casa eco-friendly

Quando si effettua una ristrutturazione non si deve pensare solamente all'aspetto estetico ma anche all'efficienza energetica.

Ecco quindi alcuni consigli su come avere un appartamento eco-friendly e che ci permette anche di risparmiare sulla bolletta.

Infissi - Quando sono troppo datati causano dispersione di calore e costi eccessivi in bolletta. Inoltre quando le finestre non si chiudono bene l'ambiente risulta essere sempre freddo. Per questo motivo è meglio installarne di nuovi, ideali quelli in pvc a risparmio energetico con vetri doppi.

Elettrodomestici e classe energetica - In cucina vanno necessariamente utilizzati apparecchi A++ o A+++. Sono più costosi ma a lungo andare ci sarà risparmio in bolletta.

Luce - Quando ci sono tante finestre è possibile anche consumare meno illuminazione e quindi avere meno costi in bolletta. Le lampadine ad incandescenza vanno poi sostituite con quelle di nuova generazione che permettono un risparmio dell'80%.

Involucro edilizio - Questo tipo di isolamento viene realizzato grazie a pannelli isolanti per esterno o termoisolanti per interno in modo tale da separare la casa dagli altri immobili presenti nel condominio e confinanti. Se il budget è più ridotto è possibile optare per intonaci termoisolanti che danno protezione da rumori e freddo e che saranno in grado di ridurre i costi in bolletta.

Pannelli fotovoltaici - Si tratta di moduli che sfruttano l'energia solare e la trasformano in energia elettrica. Di solito vanno installati sui tetti delle case per poter essere raggiunti più facilmente dal sole in molte ore del giorno.