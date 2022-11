Arredo funzionale - Come avere tre locali anche in uno spazio piccolo

Non è vero che quando si ha una casa piccola bisogna fare solo rinunce. Con dei piccoli accorgimenti è possibile ottenere comunque un appartamento pieno di comfort anche in presenza di tre soli locali.

Cartongesso - Quando si vuole avere un ambiente ampio nonostante il poco spazio la parola d'ordine è cartongesso (due fogli di cartone tra cui si trova il nucleo di gesso di cava). Nel caso di trilocale il cartongesso permette di dividere completamente da zero ogni ambiente con una separazione solo parziale tra una stanza e l'altra per regalare maggiore profondità.

Scelte cromatiche - Se si vogliono ottenere tre locali in pochi metri quadri è quello di puntare su tonalità molto intense (giallo, ocra, verde), così da influire sulle altezze e sulla singola funzione di ogni ambiente. E' ovvio che il progetto cromatico deve essere di pari passo con quello architettonico, con accostamenti mirati per rendere le dimensioni più proporzionali. Il verde acqua per esempio è un colore rilassante ideale per una camera da letto.

I punti di partenza per avere un tre locali in una casa piccola - Eliminare il corridoio, aprire il soggiorno individuando comunque nuovi volumi (ripostiglio, cabina armadio). L'ideale è quello di puntare sull'ingresso dell'abitazione che si apre sul soggiorno della casa. La camera da letto deve essere la stanza più appartata di tutte, con dimensioni tali da poter ospitare la cabina armadio o altri elementi d'arredo. Dall'ingresso alla cucina si possono sfruttare i pochi metri del muto per un guardaroba, una scarpiera o una libreria.

