Casa: come creare una stanza in più

Gli accadimenti della vita (la nascita di un figlio, la voglia di dare un nuovo look alla casa, la necessità di creare un'altra stanza) portano spesso a dover dare un nuovo aspetto alla nostra casa, per esempio aggiungere una stanza.

E' possibile, grazie a piccoli interventi di muratura, dividere una stanza in due.

Muro in cartongesso - Si tratta di un materiale molto versatile che consente di dividere la stanza con una vera e propria parete. Fondamentale però avere ben presente la planimetria della stanza e guardare bene la collocazione di porte e finestre.

Parete in acciaio - Può essere utilizzato al posto del cartongesso se si preferisce lo stile moderno e minimal (ci sono diverse finiture, per esempio lucida o spazzolata).

Parete in vetro - Viene ultimamente molto utilizzato perchè consente di effettuare la separazione senza disperdere la luce. E' disponibile in diverse modalità, a due ante o con una porta scorrevole.

Parete senza opere murarie - Nel momento in cui il budget è ridotto è possibile creare una parete anche senza interventi costosi. E' possibile utilizzare pannelli decorativi (fanno filtrare la luce), effettuare la divisione con dei mobili (libreria, cassapanca, divani) o con le tende (le più indicate sono quelli in tessuto o quelle a pannello o rullo). Da non sottovalutare anche la possibilità di usare le piante (quelle rampicanti o altre) per avere un giardino verticale.

