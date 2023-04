Come limitare gli spifferi negli infissi in legno

Gli infissi in legno hanno ottime proprietà isolanti, ma spesso il problema degli spifferi riduce la loro capacità in questo senso.

La causa è una maggiore dispersione termica, un maggiore consumo di energia per il riscaldamento e quindi un incremento dei costi in bolletta.

Esistono però delle soluzioni che possono limitare gli spifferi, suggerite dagli esperti di habitissimo.it. Eccole nel dettaglio.

Provenienza degli spifferi - Prima di intervenire bisogna capire bene da dove arrivano gli spifferi: una posa non a regola d'arte, una chiusura non perfetta. In questi casi i rimedi migliori sono i paraspifferi imbottiti: ma spesso però rendono scomoda l'apertura e la chiusura delle finestre.

Sostituzione delle guarnizioni - Le guarnizioni col tempo si deteriorano e diventano meno efficienti. La loro sostituzione risolve i problemi: meglio sceglierle in gomma, plastica o alluminio rispetto a quelle in schiuma. Ovviamente bisogna avere cura del fatto che le nuove guarnizioni siano delle dimensioni corrette in modo da non lasciare scoperta nessuna zona. E ricordarsi che gli infissi meno recenti hanno le scalanature per le guarnizioni e quindi dovranno essere sistemate esternamente.

Regolazione delle cerniere delle finestre - Un'altra causa di spifferi possono essere le cerniere non correttamente allineate, anche per effetto del peso del serramento. Le nuove cerniere per serramenti si regolano in modo semplice, ma è sempre meglio fare effettuare questo tipo di intervento ad un esperto del settore che ha le attrezzature giuste per risolvere qualunque tipo di problematica dovesse eventualmente presentarsi.

Riparazione delle fessure - Gli spifferi possono anche provenire da piccole fessure tra telaio e parete. In questo caso bisogna effettuare una piccola riparazione, utilizzando schiuma poliuretanica. E' un prodotto che si espande una volta applicato e la cui posa richiede molta precisione.

Calafataggio dei vecchi serramenti in legno - Nei serramenti in legno datati possono esserci delle piccole crepe che comportano delle dispersioni termiche. In questo caso l'infisso deve essere sistemato per eliminare queste fessure utilizzando prodotti come il silicone. Questa tecnica prende il nome di calafataggio.