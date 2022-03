Come eliminare le macchie dal muro

A tutti piacerebbe avere in casa muri sempre puliti e splendenti. Ma è chiaro che il tempo, l'umidità, gli agenti atmosferici, la presenza di bambini in casa vanificano l'integrità, l'igiene e la pulizia della parete.

Pitturare la parete (ossia passare sopra tinte fresche) non è sempre la soluzione migliore, soprattutto dal pnto di vista economico.

Ecco quindi alcuni consigli su come rigenerare un muro rovinato senza dipingere le pareti.

Polvere e sporcizia - La polvere e la sporcizia possono essere eliminate con aspirapolvere o panno in microfibra. Il panno deve essere imbevuto in un secchio d'acqua pieno di sapone di Marsiglia. In questo modo il muro verniciato torna come nuovo.

Macchie circoscritte (anche di muffa) - La soluzione migliore sembra essere la gomma pane o la gomma magica, che riescono con poche passate a fare tornare il muro al suo colore naturale. Per le piccole macchie di muffa si può utilizzare un pagno bagnato d'acqua ed acqua ossigenata a 12 volumi. Le macchie più 'importanti' (sugo, sangue) devono invece essere trattate con aceto bianco distillato. Bisogna tamponare la macchia per più di una volta. Il trattamento deve essere effettuato tempestivamente per evitare che la macchina si fissi negli strati di intonaco.

Macchie di olio - Il metodo naturale per eccellenza è quello che prevede un mix di aceto bianco ed acqua calda in parti uguali. Utilizzare un flacone spray e lasciare agire sulla macchia per qualche minuto prima di passare un panno morbido. E' possibile miscelare anche l'acqua con del bicarbonato di sodio.

Macchie di fumo - In primis tamponare la superficie della macchina con una spugna per eliminare la parte di fuliggine. In seconda battuta passare un panno bagnato fino a quando la macchia nera sarà completamente scomparsa. Si può aggiungere all'acqua dell'alcool o un detersivo liquido. Infine utilizzare un panno asciutto per assorbire l'umidità che rimane sulla parete.