Bonus zanzariere 2023: come richiederlo e quali modelli montare

Il Governo ha deciso di prorogare ed estendere a tutto il 2023 l'agevolazione fiscale o 'bonus zanzariere' (il tutto perchè lo 'schermo' dai fastidiosi insetti viene considerato un efficientamento energetico).

Il bonus consiste in uno sgravio fiscale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 sotto forma di detrazione IRPEF o IRES del 50%, ma a patto che migliori l'efficienza energetica dell'abitazione.

Questo comporta che per ottenere il bonus non vanno bene tutti i tipi di zanzariere, ma solamente quelle che sono certificate come schermature della luce solare (che impediscono alle zanzare ed agli insetti di entrare in casa ma anche bloccano parzialmente anche i raggi solari ed evitano un eccessivo innalzamento della temperatura).

Bonus zanzariere - Cosa c'è da sapere

- Le zanzariere devono essere schermature solari (come detto sopra) con la marcatura CE e devono avere un determinato valore detto 'Gtot' certificato dal produttore

- Devono essere montate in maniera fissa su finestre e porte a vetri esposte, devono essere fissate in modo stabile all'esterno della finestra, all'interno o integrate nell'infisso, devono essere regolabili e devono essere nuove installazioni

- Non si ha diritto alla detrazione quindi in caso di sostituzione o riparazione di vecchie zanzariere

- Possono essere installate su immobili appartenenti a qualunque categoria catastale

- Il bonus è rivolto a tutti i proprietari, nudi proprietari ed anche affitturari di unità immobiliari (gli ultimi devono essere d'accordo col proprietario dell'abitazione); l'agevolazione non si può ottenere se l'immobile è in corso di costruzione

- Oltre ad essere detraibile al 50% la spesa sostenuta, è detraibile anche l'onorario del professionista che si occupa della pratica ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica)

- Il limite di spesa è di € 60.000,00 e lo sgravio fiscale viene recuperato in 10 rate annuali di pari importo, il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico parlante

- Bisogna presentare una comunicazione online all'ENEA insieme alla scheda descrittiva dell'intervento: come documenti servono le fatture d'acquisto delle zanzariere, le ricevute dei pagamenti, la certificazione della conformità delle zanzariere o delle tende ai requisiti di efficienza energetica, copia della comunicazione ENEA da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dichiarazione del tecnico che attesta la conformità degli interventi effettuati, documentazine che attesta il possesso dell'immobile (copia del rogito notarile o del contratto di affitto)