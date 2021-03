Come rinnovare la cucina senza ristrutturarla

Molto spesso ci capita di voler dare nuova linfa alla nostra casa ma il nostro entusiasmo finisce subito quando si pensa ai costi di una ristrutturazione, anche se parziale.

Esistono però dei modi attraverso i quali è possibile comunque rinnovare le stanze di casa. In questo caso i consigli riguardano la cucina.

Top - Il cambiamento del top è sicuramente una delle soluzione per fornire 'aria nuova' alla stanza. Prima di effettuare tale operazione è però necessario misurare bene la cucina e successivamente commissionare l'acquisto e l'installazione del top.

Arredi - Si possono colorare gli arredi presenti e trasformare la zona cottura senza effettuare una spesa eccessiva. Prima di colorare ovviamente bisogna sverniciare con carta abrasiva e levigare al meglio. Solo successivamente si potrà passare la nuova vernice ed effettuare tutte le operazioni per rifinire il lavoro fatto.

Illuminazione - A ridosso del piano di lavoro della cucina o nella zona pranzo possono essere cambiate le luci. La soluzione migliore è sempre quella di scegeliere lampadine Led a luce calda per un efficace risparmio energetico.

Parete - Per dare brio alla cucina si può anche optare per la pittura effetto lavagna. In questo modo si darà all'ambiente un aspetto sicuramente più moderno e si potrà consentire ai più piccini di dare libero sfogo alla loro fantasia.

Pavimento in PVC - Possono essere applicati su qualunque tipo di supporto grazie al loro basso spessore e si posano molto facilmente. Ne esistono di ogni tipo, anche quelli effetto pietra o effetto legno. Ed in tutti questi casi parliamo di una spesa veramente economica.