Pavimento - Come rinnovarlo senza togliere le mattonelle

Normalmente quando si parla di pavimento e della voglia di cambiarlo la sua sostituzione implica ovviamente lavori di ristrutturazione consistenti.

Ma la presenza di tecniche sempre più avanzata dà la possibilità di rinnovare il nostro appartamento in modo 'alternativo'.

Interventi sul pavimento

Rinnovo delle fughe - E' dove si accumula più sporcizia ed è la parte che fa risuiltare opaco il pavimento. Bisogna quindi lavarlo in modo approfondito o cambiare il colore per dare nuova linfa al pavimento.

Levigatura - E' adatta ai parquet ed ai pavimenti in legno. Però prima di effettuarla bisogna rivolgersi ad un esperto per capire il tipo di copertura.

Lucidatura - Soprattutto i pavimento in marmo ed in gres col tempo diventano opachi. Anche in questo caso con l'intervento di esperti sarà possibile, grazie ad una macchina da lucidatura, avere nuovamente un pavimento elegante.

Copertura

E' possibile anche coprire il pavimento attuale, ma prima di farlo bisogna prestare attenzione al materiale che si vuole utilizzare. Il problema riguarda soprattutto le porte, che nella maggior parte dei casi per aprirsi e chiudersi nuovamente senza problemi dovranno essere levigate.

Tre sono le possibilità di copertura del pavimento: vinile, resina, rivestimento adesivo.

Vinile - E' molto facile da applicare perchè ha uno spessore minimo che quindi non impatta nè sulle porte nè sui mobili. Si può optare per effetto legno, effetto pietra, effetto colorato.

Resina - La resina è tra i materiali più utilizzati per la sua capacità di essere facile da stendere sulle superfici già esistenti ed avere una peculiarità auto-livellante. Rende molto eleganti gli appartamenti nei quali viene utilizzata.

Piastrelle adesive in PVC - Sono utilizzate soprattutto nei bagni e nelle cucine. Sono autoadesive, resistenti, facili da applicare sulle mattonelle già presenti. Anche in questo caso, per evitare dislivelli, nella loro applicazione è meglio rivolgersi ad un esperto.

