Ristrutturare il camino - Consigli ed idee

Negli ultimi anni il camino è diventato un elemento d'arredo che spesso viene utilizzato per dare quel tocco in più alla stanze nelle quali si trova. Di solito adatto alle case con un ambiente rustico, il camino, se troppo vecchio secondo i vostri gusti, può essere ristrutturato in chiave moderna.

Nel momento in cui si decide di ristrutturarlo bisogna in primis individuare l'eventuale causa del precedente malfunzionamento (canna fumaria, usura dei materiali che compongono il camino) e successivamente scegliere come alimentarlo (camino a legna, termocamino a pellet, camino al bioetanolo che è adatto per chi non ha la canna fumaria).

Tipologie di camino

Camino in legno - E' un materiale che ha un fascino senza tempo e molto versatile. Con il rivestimento in legno si ha un effetto moderno e caloroso.

Camino in mattoni - Perfetto per chi ha un budget non troppo alto perchè basta dipingere i mattoni per avere un elemento d'arredo differente dagli altri.

Camino in pietra - Materiale da sempre molto accattivante che permette di dare al camino un design accattivante in base al taglio della pietra. Per chi vuole aspetto minimal meglio optare per pietre bianche e piatte.

Camino in pietra ricostruita - Opzione valida anch'essa per coloro che vogliono ristrutturare senza spendere troppo. La pietra ricostruita ha un costo più basso rispetto a quella naturale ed è più facile da applicare perchè più leggera.