Ristrutturare low cost: ecco come comportarsi

Nel momento in cui si decide di ristrutturare casa la paura maggiore è ovviamente quella di non calcolare bene le spese ed andare oltre il budget disponibile.

Esistono però dei modi attraverso i quali dare nuova linfa alla propria casa risulta possibile ed economico allo stesso tempo.

Budget - Fissare all'inizio la spesa massima, in modo da avere dei soldi extra che eventualmente potranno essere utilizzati in caso di imprevisti.

Interventi - Se il budget, come spesso accade, è ridotto, l'intervento deve essere mirato ad una sola stanza e magari solo a qualcosa. Si potrà quindi decidere di pitturare le pareti e mantenere i mobili.

Rivestimenti - Rinnovare il pavimento o i muri è sicuramente l'operazione maggiormente costosa. Per ovviare al giorno d'oggi è possibile ricorrere a piastrelle adesive (sia per il bagno che per la cucina). Se invece si vogliono modificare gli spazi è possibile utilizzare cartongesso e controsoffitto per dare una rinfrescata all'ambiente.

Arredamento - Per dare nuova vita ad armadi, cassettiere, sedie, tavoli che risultano oramai vecchi la soluzione migliore è quella di ridipingerle. E' possibile anche cambiare le maniglie delle porte, le gambe dei divani o dei tavolini.

Colore - Tinte chiare per una camera piccola per dargli maggiore ampiezza, carta da parati a fondo unico o con diversi motivi se si vuole dare nuovo look ad un ambiente.

Preventivi - Una volta stabilito il budget e gli interventi mirati, è necessario rivolgersi a più professionisti e scegliere l'offerta più conveniente in base alle diverse esigenze.

Bonus - E' possibile utilizzare gli incentivi statali, come per esempio il bonus ristrutturazione o il bonus mobili.