Separazione di ambienti - Soluzioni low cost

Anche quando non si ha a disposizione un grosso budget è possibile poter suddividere un ambiente in più aree utilizzando soluzioni e materiali a basso costo.

Ecco alcuni esempi suggeriti dagli esperti di habitissimo.it.

Libreria in cartongesso - Perfetta per suddividere due ambienti. Il costo del materiale è molto basso, ossia circa 10 €/mq. Potrebbe essere elevato il prezzo per la realizzazione ma si può cercare di risparmiare creando un disegno semplice.

Cabina armadio - E' possibile crearla senza spendere troppo denaro installando una maxi testiera per il letto con funzione di parete divisoria. In questo modo ci saranno due zone, una destinata al riposo e l'altra al dressing. E' possibile anche utilizzare pannelli in compensato fissandoli con una intelaiatura con delle assi di legno.

Pareti semitrasparenti - Per crearla si può utilizzare un telaio in legno o in alluminio e del policarbonato: si possono creare pareti fisse o anche con porte scorrevoli o a battente.

Tende con binario a soffitto - Nei casi in cui è necessario fare conciliare zona giorno e zona notte in un unico spazio è possibile utilizzare anche tendaggi da fissare a soffitto. E' una soluzione poco ingombrante e molto flessibile perchè è reversibile in modo molto semplice.

Mobili - Se c'è a disposizione una metratura limitata come divisorio si può utilizzare anche un mobile contenitore (ad esempio una libreria di design).

Pareti con materiali alternativi - Tra questi rientra sicuramente l'OSB. Si tratta di un materiale poco costoso (15-25€ al mq) e col quale si può creare con diversi pannelli anche una vera e propria parete attrezzata.

Vetrate in stile atelier - Si possono realizzare in vetro e profili di ferro ed hanno un costo che dovrebbe aggirarsi in questo caso intorno a € 1.500,00. Per coloro che vogliono spendere meno è possibile utilizzare materiali diversi (listelli di legno a sezione quadrata, verniciati ed assemblati per formare delle cornici ed al cui interno deve essere fissata una lastra in vetro sintetico).