Come modificare una finestra in un balcone

Non tutti purtroppo posseggono in casa un balcone nel quale rilassarsi al fresco durante le belle giornate o dove curare piante e fiori. C'è però da dire come esistono alcuni casi nei quali è possibile effettuare la trasformazione di una finestra in un balcone.

Questo tipo di intervento è possibile secondo la legge solamente se l'appartamento si trova al piano terra, effettuando tutte le verifiche, le riparazioni ed il rinforzi del caso. L'apertura del balcone deve coincidere con il suolo e la zona superiore deve essere sigillata con del compensato. Dai bordi non deve passare nemmeno uno spiffero.

Chi vuole utilizarlo tutto l'anno deve inoltre usare il vetro o la plastica trasparente e le aste di legno per inquadrarlo a muro. L'elemento essenziale è sicuramente la tettoia in grado di far defluire la pioggia e rafforzare il tutto con un pannello di compensato e staffe d'acciaio per collegare la tettoia al muro.

Le luci del balcone devono essere scelte in base alle dimensioni ed in modo tale che consentano di utilizzarlo sia di giorno che di notte. La costruzione della ringhiera deve necessariamente essere effettuata partendo da piccole colonne in cemento o in ferro battuto. Bisogna dargli una forma geometrica molto semplice, ossia o quadrato o rettangolo.

Grazie alla presenza di spessori di legno la ringhiera viene sorretta all'altezza del vano apertura.

Esiste però una soluzione alternativa a quello che è stato appena descritto, ossia la finestra a balcone, ossia uno spazio a scomparsa che quando viene chiuso si allinea al tetto.

Di solito queste finestre vengono realizzate con materiali performanti e meccanismi innovativi utilizzando inoltre finiture in legno o alluminio o rame, zinco e titanio per quelle esterne.