Come arredare o abbellire il corridoio

Molti corridoi delle nostre case restano spessi vuoti perchè difficili da decorare o perchè gli spazi sono troppi piccoli.

Esistono però dei metodi attraverso i quali è comunque possibile migliorare l'aspetto di questa zona della casa.

Simmetria - Se il corridoio è lungo scegliere quadri della stessa misura o lampade sospese. Per lo spazio visivo è preferibile anche un tappeto stampato ma con fantasie non troppo complesse.

Contrasto - Un po' di colore sulle pareti è in grado, per esempio, di far saltare all'occhio le cornici sulle porte. Chi non vuole azzardare e dipingere tutto il muro può limitarsi a quello di fondo per dare maggiore profondità. Si può utilizzare anche la carta da parati.

Complementi d'arredo - In un ambiente così stretto si possono inserire degli appendiabiti, una panchina o delle mensole dove collocare delle piante.

Libreria - La libreria a muro con scaffali stretti è sicuramente una delle soluzioni attualmente preferite. In questo modo ci sarà ordine delle cose a cui tieni di più ed anche un look moderno.

Trompe oeil - Una soluzione molto originale per dare un tocco in più al corridoio (si tratta di un genere di pittura naturalistica dove il disegno ha come obiettivo quello di fungere da una rappresentazione di una situazione reale). Si può usare carta da parati in 'stile naturalistico' o si possono dipingere i muri con delle fantasie bucoliche.